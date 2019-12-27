В Одессе задержана крупная партия обуви с маркировкой «Гуччи»
В порту Одессы сотрудниками таможенной службы была задержана крупная партия контрафактной обуви.
По сообщению правоохранителей речь идет об около 5 000 парах женских туфель, имеющих маркировку Gucci.
Контейнер прибыл в наш порт из Китая.
Обнаружили 4960 пар обуви разных моделей и цвета. Они все имеют маркировки известного итальянского модного дома.
Как сообщили в ведомстве, контрафактная обувь направлялась в Одессу в контейнерах "одним классом", чтобы не вызвать подозрений у таможенников. Однако, на этот раз замысел злоумышленников оказался неудачным.
Оригинальная пара туфелек от "Гуччи" в Украине стоит от 15 тысяч гривен. Судьбу товара будет решать правовладелец. Таможенная служба сообщила ему о найденном контрафакте.
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