В Одессе задержана крупная партия обуви с маркировкой «Гуччи»

В порту Одессы сотрудниками таможенной службы была задержана крупная партия контрафактной обуви.

По сообщению правоохранителей речь идет об около 5 000 парах женских туфель, имеющих маркировку Gucci.

Контейнер прибыл в наш порт из Китая.

Обнаружили 4960 пар обуви разных моделей и цвета. Они все имеют маркировки известного итальянского модного дома.

Как сообщили в ведомстве, контрафактная обувь направлялась в Одессу в контейнерах "одним классом", чтобы не вызвать подозрений у таможенников. Однако, на этот раз замысел злоумышленников оказался неудачным.

Оригинальная пара туфелек от "Гуччи" в Украине стоит от 15 тысяч гривен. Судьбу товара будет решать правовладелец. Таможенная служба сообщила ему о найденном контрафакте.

od-news.com

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