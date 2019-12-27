В Одессе задержали мужчину, который крушил машины

В ночь на 26 декабря в Суворовском районе Одессы на ул. Семена Палия мужчина, находившийся под воздействием алкоголя, повредил четыре автомобиля.

Это произошло примерно в 04:00 утра и свидетели произошедшего акта вандализма вызвали на место правоохранителей. Приехавшие полицейские застали на месте преступления нетрезвого дебошира, который при виде стражей порядка попытался сбежать, но был задержан.

К моменту задержания мужчина 31 года успел разбить лобовое стекло, деформировать капот, повредить зеркала и выломать дворники. Своей вины он не отрицал, однако объяснить причину своих действий отказался. На место вызвали следователей, которым передали нарушителя для дальнейшего разбирательства.

od-news.com

Новости отв Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/odnews

...