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В Одессе выпущен фейерверк в неуместном для этого месте, что вызвало волну возмущения у горожан

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выпустили фейерверк в неуместном для этого местеВ Одессе на Аллее Славы неизвестными был запущен фейерверк, что было зафиксировано на камеры уличного видеонаблюдения.

Небольшой видеосюжет был опубликован КУ "Центр-077".

Мужчина на Аллее Славы у памятника Неизвестному матросу устроил запуск фейерверка. У памятника был установлен корпус фейерверка и ждет, когда появятся взрослые и дети.

Родители с детьми подъехали на лимузине, празднуя, видимо, какое-то событие. Когда же данное "шоу" завершилось, все участники разъехались по домам.

Горожане возмущаются произошедшим: "Салюты на могилах - это просто кощунство. Мой дед очень редко рассказывал о войне, так как всегда при этом плакал. Умер с осколком под сердцем. Какое победобесие, черт возьми? Это элементарное уважение к памяти погибших. Неужели ничего человеческого и святого в душах этих людей нет?".

"Народ вообще в последнее время разницы не видит, где чего можно, а где нельзя. Ещё бы клоунов туда заказали поплясать. Хотите день рождения отметить!? Шуруйте в Макдональдс!".

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