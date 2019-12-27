По Одессе ездит оригинально украшенный к еврейскому празднику автомобиль (фото)

В Одессе замечен автомобиль, на крыше которого установлен ханукальный девятисвечник.

Этотспособ демонстрации праздника, замечен в городе впервые.

У некоторых появилось мнение, что автомобиль принадлежит главному раввину Одессы, однако точной информации по этому поводу нет.

Также, комментаторы утверждают, что проводились ханукальные парады в столице Украины и в Днепре, а вот в Одессе не было.

По еврейской традиции Хануку отмечают с 22 декабря и в течение 8 дней, зажигая по одной свече.

Большая ханукия в Одессе установлена рядом с памятником Дюку де Ришелье на Приморском бульваре.

od-news.com

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