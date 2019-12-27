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Одессу в ближайшее время ждёт массовое отключение воды: подробности

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Одессу в ближайшее время ждёт массовое отключение водыВ Одессе в ночь с 27 декабря 23 часов вечера на 28 декабря 7 часов утра жителей сразу трех районов города оставят без воды.

Дело в том, что требуется аварийное отключение воды в части Киевского, Малиновского и Приморского районов. Приостановят работу насосных станций "Главная" и "Южная", в результате чего в значительной части города перестанет поступать вода в краны.

Об этом стало известно из сообщения пресс-службы "Инфоксводоканала".

Объявлено, что водоснабжения не будет в Приморском, Малиновском, Киевском районах города, поселке Червоный Хутор, ЖМ "Радужный", ЖМ "Совиньон 1-5", Таирово.

Однако, жителей жилмассива "7-е небо", Застава, Ленпоселок, Слободка, Лузановка, Суворовский район, ул. Балковская (от Маловского в сторону Пересыпи), ул. Грушевского и Дальницкая отключение воды не коснется.

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