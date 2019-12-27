Одесскому таксисту не повезло из-за собственной доверчивости

В Одессе таксист довез своего клиента до Черноморки. Однако, пассажир сказал, что не понимает куда его привезли, попросив у таксиста мобильный.

После того, как клиент попросил у водителя телефон для того, чтобы якобы посмотреть карту местности, он сбежал.

Об этом стало известно из сообщения пресс-службы ГУ НП в Одесской области.

О случившемся водитель такси незамедлительно сообщил в полицию.

Правоохранителям удалось установить личность злоумышленника и задержали его. Вором оказался 31-летний мужчина, которому объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1, ст. 190 Уголовного кодекса Украины. Преступнику грозит до 3-х лет лишения свободы.

od-news.com

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