В Одесской области в теплицах расцвели «анютины глазки»

В Одесской области в теплицах, которые принадлежат КП «Зеленхоз», неожиданно начали распускаться виолы или «анютины глазки».

Как рассказал директор В.Пигасов, 6000 саженцев были высажены в сентябре 22019 г., и до весны они должны были находиться в состоянии спячки. Однако аномально теплая для зимнего периода погода способствовала тому, что цветы начали распускаться. Руководитель отметил, что впервые наблюдает такое явление.

Теперь работники КП осторожно удаляют с каждого саженца цветы, чтобы цветы могли сохраниться до весны, после чего их высадят на городских клумбах.

od-news.com

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