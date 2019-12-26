В Одесской области избита военнослужащая, дело под контролем министра обороны Украины

В среду 25 декабря стало известно о том, что в одной из военчастей была жестоко избита женщина, проходящая службу.

Об этом вопиющем факте сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк, взявший расследование по данному делу под личный контроль. Соответствующее сообщение министр оставил на личной странице в соцсети Facebook.

"Мне стало известно о том, что была избита женщина-военнослужащая в одной из военных частей в Одесской области. С рабочим визитом в Одессе находится мой заместитель Иван Руснак, который разберется в ситуации", - написал Андрей Загороднюк.

Он отметил, что Военная служба правопорядка проведет служебное расследование и предоставит все необходимые данные по делу в Военную прокуратуру.

Детали сообщат после выяснения всех обстоятельств по случившемуся происшествию.

Как сообщают местные СМИ, речь идет о воинской части А-3438, дислокация которой в с. Красноселка Лиманского района. Избита военнослужащая Наталья Кулиш, которая пошла против незаконного вывоза продуктов питания из части, а также использования труда военных для выполнения ремонтных работ в военчасти.

У Натальи диагностированы сотрясение мозга, смещение шейных позвонков, выбиты зубы. С 19 декабря она находится на лечении в госпитале на ул. Пироговской в Одессе.

od-news.com

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