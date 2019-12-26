В Одесской мэрии наградили водолазов-спасателей за заслуги перед городом
В мэрии Одессы в четверг 26 декабря состоялось почетное награждение водолазов КУ "Спасательно-водолазная служба", спасших членов экипажа потерпевшего крушение судна Delfi вблизи городского пляжа "Дельфин".
Как подчеркнул мэр города Геннадий Труханов: "На судне оказалась команда людей, которых нужно было спасать. Во время аварии на помощь экипажу пришли спасатели-водолазы и другие сотрудники коммунального учреждения. Очень приятно, что Котляр Андрей Иванович, мой заместитель, смог за очень короткое время сформировать подразделение, которое существует не просто на бумаге, а качественно выполняет свои обязанности, приводит в порядок наши пляжи, и когда это требуется, спасает людей. В условиях сильного шторма, когда существовала опасность для жизни, они смогли спасти экипаж танкера".
Награждены почетными знаками Одесского городского головы "За заслуги перед городом":
- Игорь Павлович Ичанский - водолаз второго классу I-II группы специализации отдела обеспечения водолазно-спасательной работы КУ "Спасательно-водолазная служба" Одесского горсовета;
- Александр Юрьевич Дмитриев - водолаз третьего класса III группы специализации отдела обеспечения водолазно-спасательной работы ведомства.
Почетной грамотой исполнительного комитета Одесского горсовета награждены спасатели:
- Борочек Михаил Александрович;
- Зеленюк Виктор Леонтьевич;
- Кузь Алексей Анатольевич;
- Лаптев Алексей Григорьевич;
- Мирошников Юрий Михайлович;
- Носик Александр Владимирович;
- Сандул Владимир Анатольевич;
- Холмов Андрей Владимирович.
Ценные подарки в виде наручных часов мэр Одессы Геннадий Леонидович Труханов вручил следующим спасателям-водолазам:
- Кобец Евгений Сергеевич;
- Коняев Владислав Андреевич;
- Митяев Сергей Сергеевич;
- Ткачук Александр Юрьевич.
"Будем благодарить тех работников, которые независимо от того, какие у них зарплаты, несмотря ни на что, когда необходимо оказать помощь людям, они это делают. Это и "Делфи", выброшенное на одесский пляж. Не знаем по чьей вине, пусть это останется на совести тех, кто до сих пор не ответил на эти вопросы", - резюмировал мэр Одессы.