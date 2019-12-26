В Одесской мэрии наградили водолазов-спасателей за заслуги перед городом

В мэрии Одессы в четверг 26 декабря состоялось почетное награждение водолазов КУ "Спасательно-водолазная служба", спасших членов экипажа потерпевшего крушение судна Delfi вблизи городского пляжа "Дельфин".

Как подчеркнул мэр города Геннадий Труханов: "На судне оказалась команда людей, которых нужно было спасать. Во время аварии на помощь экипажу пришли спасатели-водолазы и другие сотрудники коммунального учреждения. Очень приятно, что Котляр Андрей Иванович, мой заместитель, смог за очень короткое время сформировать подразделение, которое существует не просто на бумаге, а качественно выполняет свои обязанности, приводит в порядок наши пляжи, и когда это требуется, спасает людей. В условиях сильного шторма, когда существовала опасность для жизни, они смогли спасти экипаж танкера".

Награждены почетными знаками Одесского городского головы "За заслуги перед городом":

- Игорь Павлович Ичанский - водолаз второго классу I-II группы специализации отдела обеспечения водолазно-спасательной работы КУ "Спасательно-водолазная служба" Одесского горсовета;

- Александр Юрьевич Дмитриев - водолаз третьего класса III группы специализации отдела обеспечения водолазно-спасательной работы ведомства.

Почетной грамотой исполнительного комитета Одесского горсовета награждены спасатели:

- Борочек Михаил Александрович;

- Зеленюк Виктор Леонтьевич;

- Кузь Алексей Анатольевич;

- Лаптев Алексей Григорьевич;

- Мирошников Юрий Михайлович;

- Носик Александр Владимирович;

- Сандул Владимир Анатольевич;

- Холмов Андрей Владимирович.

Ценные подарки в виде наручных часов мэр Одессы Геннадий Леонидович Труханов вручил следующим спасателям-водолазам:

- Кобец Евгений Сергеевич;

- Коняев Владислав Андреевич;

- Митяев Сергей Сергеевич;

- Ткачук Александр Юрьевич.

"Будем благодарить тех работников, которые независимо от того, какие у них зарплаты, несмотря ни на что, когда необходимо оказать помощь людям, они это делают. Это и "Делфи", выброшенное на одесский пляж. Не знаем по чьей вине, пусть это останется на совести тех, кто до сих пор не ответил на эти вопросы", - резюмировал мэр Одессы.

od-news.com

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