В Одессе задержали пьяного водителя на угнанном авто

В полицию поступил сигнал о том, что с ул. 8 Марта угнали автомобиль марки «Вольво». Правоохранители сразу разослали ориентировку и вскоре похищенную машину обнаружили на Балтской дороге.

Транспортное средство догнали и остановили, за рулем находился мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения. Водителю предложили пройти проверку на алкотестере, и результат показал, что у угонщика в крови содержится 1,30 промилле алкоголя.

В отношении мужчины начато уголовное дело в соответствии со статьей 289 УК Украины, кроме того, на него составили админпротокол за вождение в состоянии алкогольного опьянения.

od-news.com

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