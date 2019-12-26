В Одессе попрощались со студентками, не выжившими в страшном пожаре на Троицкой

В Одессе утром 26 декабря в Валиховском переулке, где находится здание морга, было многолюдно. Здесь собрались родные, близкие, друзья, сокурсники девочек, погибших в страшном пожаре в здании экономического колледжа на Троицкой, 25: Екатериной Пяночкиной и Юлией Маркиной.

В тот день, 4 декабря, 16-летняя Екатерина Пяночкина находилась в здании колледжа на 4-м этаже на занятиях. В последний раз она разговаривала с отцом по телефону в 10:12, позвонив, чтобы сообщить родному человеку о начале страшного пожара. Она сказала, что вместе с Юлией Маркиной и двумя бухгалтерами колледжа находится в помещении бухгалтерии учебного заведения.

На церемонию прощания с Катей пришли десятки людей. Основная церемония прощания состоялась в с. Усатово, а похоронили погибшую в колледже студентку в с. Подгорное (Беляевский район).

Попрощались сегодня одесситы и с Юлией Маркиной. Ей тоже было всего 16 лет. Проводить девочку в последний путь пришло много людей: это друзья и близкие люди.

Основное прощание с погибшей состоялось в с. Красноселка (Лиманский район).

Фото: Думская

od-news.com

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