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Советы одесситам, как не потерять собаку в праздники

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Советы одесситам, как не потерять собаку в праздникиВ преддверие праздничных дней владельцам четвероногих друзей приходится особенно трудно. Некоторые из них уже сталкивались с проблемой поиска собаки, которую неосмотрительно взяли с собой на народные гуляния.

Поэтому хозяевам стоит воспользоваться такими простыми правилами, которые помогут избежать потери любимца.

  1. Перед прогулкой стоит проверить, насколько плотно ошейник держится на вашем питомце. Во время выстрелов или взрывов петард собака может от испуга выскочить из ошейника и сбежать от вас.
  2. Позаботьтесь о том, чтобы на ошейнике был жетон с именем владельца и его телефоном. Если жетона нет, напишите на поверхности ошейника контакты при помощи несмываемого маркера.
  3. Выгуливать питомца нужно на коротком поводке.
  4. Избегайте мест с большим количеством людей, это заставляет животное нервничать.
  5. Желательно оставить питомца дома во время запуска салюта.

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