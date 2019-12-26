Советы одесситам, как не потерять собаку в праздники
В преддверие праздничных дней владельцам четвероногих друзей приходится особенно трудно. Некоторые из них уже сталкивались с проблемой поиска собаки, которую неосмотрительно взяли с собой на народные гуляния.
Поэтому хозяевам стоит воспользоваться такими простыми правилами, которые помогут избежать потери любимца.
- Перед прогулкой стоит проверить, насколько плотно ошейник держится на вашем питомце. Во время выстрелов или взрывов петард собака может от испуга выскочить из ошейника и сбежать от вас.
- Позаботьтесь о том, чтобы на ошейнике был жетон с именем владельца и его телефоном. Если жетона нет, напишите на поверхности ошейника контакты при помощи несмываемого маркера.
- Выгуливать питомца нужно на коротком поводке.
- Избегайте мест с большим количеством людей, это заставляет животное нервничать.
- Желательно оставить питомца дома во время запуска салюта.
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