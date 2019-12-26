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Под Одессой из-за взрыва газового баллона пострадал дом и люди в нём

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Под Одессой из-за взрыва газбаллона пострадал дом и люди в нёмВ Одесской области в частном доме произошел взрыв газового баллона, в результате чего пострадали два человека.

Об этом несчастном случае стало известно от пресс-службы ГСЧС Украины.

Так, в среду 25 декабря в 16:16 часов в службу спасения 101 поступило сообщение о том, что в с. Светлом (Лиманский район), в дачном кооперативе "Свитанок" произошел взрыв газового баллона в частном доме.

Когда спасатели прибыли на место, было установлено, что в подвальном помещении произошло возгорание газовоздушной смеси с дальнейшим факельным возгоранием газа, находящегося в баллоне.

К 16:39 возгорание ликвидировали.

В результате случившегося, пострадали два человека - мужчина и женщина. Их отправили на "скорой" в больницу.

Причина пожара устанавливается. К ликвидации ЧП привлекались 1 единица спецтехники и 6 человек личного состава.

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