Под Одессой из-за взрыва газового баллона пострадал дом и люди в нём
В Одесской области в частном доме произошел взрыв газового баллона, в результате чего пострадали два человека.
Об этом несчастном случае стало известно от пресс-службы ГСЧС Украины.
Так, в среду 25 декабря в 16:16 часов в службу спасения 101 поступило сообщение о том, что в с. Светлом (Лиманский район), в дачном кооперативе "Свитанок" произошел взрыв газового баллона в частном доме.
Когда спасатели прибыли на место, было установлено, что в подвальном помещении произошло возгорание газовоздушной смеси с дальнейшим факельным возгоранием газа, находящегося в баллоне.
К 16:39 возгорание ликвидировали.
В результате случившегося, пострадали два человека - мужчина и женщина. Их отправили на "скорой" в больницу.
Причина пожара устанавливается. К ликвидации ЧП привлекались 1 единица спецтехники и 6 человек личного состава.