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Одесский онкодиспансер под угрозой закрытия из-за несовершенств пожарной безопасности

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Одесский онкодиспансер под угрозой закрытия из-за несовершенств пожарной безопасностиГосударственной службой по чрезвычайным ситуациям подан иск на Одесский областной онкодиспансер с требованием закрыть его из-за отсутствия всех необходимых мер противопожарной безопасности.

Под угрозой закрытия находится здание, расположенное на ул. Неждановой, 32 в связи с обнаруженными нарушениями пожарной безопасности.

Требование спасателей - полностью остановить эксплуатацию зданий, отключить от электричества до того момента, как будут устранены нарушения.

ГСЧС обнаружили, что в одесском онкодиспансере нет планов эвакуации, не обслуживается пожарная сигнализация, деревянные покрытия в здании не обработаны специальными растворами, уберегающими от огня.

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