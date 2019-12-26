Одесский онкодиспансер под угрозой закрытия из-за несовершенств пожарной безопасности

Государственной службой по чрезвычайным ситуациям подан иск на Одесский областной онкодиспансер с требованием закрыть его из-за отсутствия всех необходимых мер противопожарной безопасности.

Под угрозой закрытия находится здание, расположенное на ул. Неждановой, 32 в связи с обнаруженными нарушениями пожарной безопасности.

Требование спасателей - полностью остановить эксплуатацию зданий, отключить от электричества до того момента, как будут устранены нарушения.

ГСЧС обнаружили, что в одесском онкодиспансере нет планов эвакуации, не обслуживается пожарная сигнализация, деревянные покрытия в здании не обработаны специальными растворами, уберегающими от огня.

od-news.com

Новости отв Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/odnews

...