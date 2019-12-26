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Одесситка удостоена украинско-французского «Ордена Св. Анны»

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Одесситка удостоена украинско-французского "Ордена Св. Анны"По решению научно-экспертного совета программы "Лидеры 21 столетия" руководитель и основательница детского инклюзивного центра "Лепрекон", расположенного в ЖМ "Радужный" в Одессе Оксана Костюк, стала обладательницей высшей гражданской награды Украины - Ордена Королевы Анны "Честь Отчизны".

Знак был вручен одесситке за "ежедневную, высокопрофессиональную, кропотливую работу и самоотверженное служение Украине".

В торжественной обстановке орден был вручен Оксане Костюк в День Св. Николая 19 декабря в Киеве на ежегодном новогоднем балу в Мариинском дворце.

Со слов самой Оксаны Костюк, данная награда является заслугой всего коллектива "Лепрекон".

Работа проводится с особенными детьми. Сотрудники организации не понаслышке знают, как сложно порой найти взаимопонимание. "В новом году я хочу пожелать всем детям и взрослым мира в семьях, мира в стране и в душах. А мы будем и дальше делать всё ради здоровья и блага наших маленьких воспитанников" - пожелала обладательница почетной награды.

Награждение также прошло в номинациях: экономика, медицина, управление, наука, культура, искусство.

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