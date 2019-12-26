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Идентифицирована последняя жертва пожара, произошедшего в Одесском колледже

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Идентифицирована последняя жертва пожара, произошедшего в Одесском колледжеВ Одессе был опознан 16-й погибший в результате пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Сообщается, что речь идет о Борисе Александрове - директоре Института морской биологии НАН Украины.

К настоящему моменту экспертами уже идентифицированы все тела, обнаруженные под обломками сгоревшего здания на Троицкой, 25 в Одессе.

Об ужасной трагедии, которая постигла семью, написала родственница погибшего директора института биологии - Лиана Александрова, оставившая публикацию в сети Facebook: "4 декабря 2019 года сгорело здание Института морской биологии вместе с его директором - моим любимым Бобом. Говорят, он не уходил, хотел всех предупредить и спасти. Но не сумел спастись сам. С ним погибла Галина Валентиновна Иванович - помощник и очень верный друг Бори. Он очень любил и институт, и семью, и своих многочисленных друзей, и студентов".

Прощание с Борисом Александровым состоится в пятницу 27 декабря в 10 часов утра по адресу Шампанский переулок, 2, на биологическом факультете Одесского университета им. Мечникова.

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