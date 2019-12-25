Верен доброй традиции: директор Одесского зоопарка поздравил одесситов с Новым годом
В Одесском зоопарке сняли клип-поздравление с Новогодним торжеством.
В главной роли сыграл по уже устоявшейся доброй традиции сам директор зоопарка - Игорь Беляков.
На этот раз он предстал в костюме Крысы - символа наступающего 2020 года, согласно Восточного календаря.
Крыса гуляет по зоопарку, совершая добрые дела: катает ребенка на качели, дарит малышке киндер-сюрприз, помогает кормить животных, вешает кормушку, дарит девушкам цветы.
Новости от od-news.com в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/odnews
...