Общество Одесские новости ТОП Новости 

Верен доброй традиции: директор Одесского зоопарка поздравил одесситов с Новым годом

seo 0 Comment , , , , , ,

Верен доброй традиции: директор Одесского зоопарка поздравил одесситов с Новым годомВ Одесском зоопарке сняли клип-поздравление с Новогодним торжеством.

В главной роли сыграл по уже устоявшейся доброй традиции сам директор зоопарка - Игорь Беляков.

На этот раз он предстал в костюме Крысы - символа наступающего 2020 года, согласно Восточного календаря.

Крыса гуляет по зоопарку, совершая добрые дела: катает ребенка на качели, дарит малышке киндер-сюрприз, помогает кормить животных, вешает кормушку, дарит девушкам цветы.

Это будет интересно:

Одесситов просят помочь с выбором имен для малышей Одесского зоопаркаОдесситов просят помочь с выбором имен для малышей Одесского зоопарка В Одессе директор зоопарка спас ещё одну рептилиюВ Одессе директор зоопарка спас ещё одну рептилию Одесситов приглашают присоединиться к доброй рождественской акцииОдесситов приглашают присоединиться к доброй рождественской акции Детенышам Одесского зоопарка дали именаДетенышам Одесского зоопарка дали имена Default ThumbnailДень города в Одессе: директор зоопарка пел песни и танцевал
Новости от od-news.com в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/odnews

...

    Комментарии для сайта Cackle
    powered by CACKLE