Верен доброй традиции: директор Одесского зоопарка поздравил одесситов с Новым годом

В Одесском зоопарке сняли клип-поздравление с Новогодним торжеством.

В главной роли сыграл по уже устоявшейся доброй традиции сам директор зоопарка - Игорь Беляков.

На этот раз он предстал в костюме Крысы - символа наступающего 2020 года, согласно Восточного календаря.

Крыса гуляет по зоопарку, совершая добрые дела: катает ребенка на качели, дарит малышке киндер-сюрприз, помогает кормить животных, вешает кормушку, дарит девушкам цветы.

od-news.com

Новости отв Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/odnews

...