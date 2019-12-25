В центре Одессы на камеры уличного видеонаблюдения попала девушка, исполняющая откровенный танец
В Одессе прямо в центре города на Думской площади камеры видеонаблюдения зафиксировали, как девушка исполняла зажигательный танец в стиле twerk. При этом свой танец она презентовала будучи в купальнике.
Откровенный танец, который исполняют делая махи из стороны в сторону бедрами и ягодицами, подруга девушки снимала несколько раз с разных ракурсов.
Девушка, одетая в костюм Санты, устроила показ своего творчества перед Одесским городским советом, никого не стесняясь. Как выяснилось, съемки велись для блога в Инстаграме.
"Не в первый раз площадь перед Одесским горсоветом превращается в импровизированный танцпол. Можно было бы только порадоваться за обилие ярких и креативных личностей в родном городе", - написали в "Центре-077".
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