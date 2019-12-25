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В Одесской области выявили незаконную добычу ракушечника

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В Одесской области выявили незаконную добычу ракушечникаВ Раздельнянском районе Одесской области правоохранители пресекли незаконную добычу такого стройматериала как ракушечник, которая производилась в промышленных масштабах.

Известняк добывали в законсервированных подземных штольнях глубиной свыше 200 метров при помощи специальных камнерезных машин. Во время следственных действий были обнаружены рабочие, спецтехника и готовые каменные блоки в количестве свыше 20000 штук.

Своими действиями «каменщики» нанесли вред государству в размере примерно 1 млн. грн. Незаконно добытый строительный материал злоумышленники продавали частным строительным фирмам.

Согласно заключению экспертов, эта добыча известняка могла привести к обвалам и сдвигу грунта в населенных пунктах, расположенных неподалеку от штолен.

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