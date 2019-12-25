В Одесской области мужчина ограбил студентов

Жителю г. Белгорода-Днестровского грозит тюремное заключение за вооруженное ограбление студентов.

В местное отделение полиции обратились девушка 17 лет и парень 19 лет, которые рассказали, что к ним на улице подошел неизвестный и, угрожая молотком, заставил сесть в его автомобиль.

После этого он вывез молодых людей за пределы города, где заставил отдать ему все ювелирные изделия, мобильные телефоны, а также оформить на имя парня онлайн-кредит и перевести деньги на карточку грабителя.

Правоохранителям удалось установить личность злоумышленника, которым оказался местный житель 29 лет. Во время обыска жилья у него были найдены похищенные драгоценности и мобильники. Теперь на задержанного мужчину начато уголовное дело в соответствии с ч.2 статьи 186 УК Украины.

od-news.com

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