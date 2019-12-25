В Одессе вернули пятерых животных, которых взяли на Home me Fest
В Одессе волонтерам вернули пятерых питомцев, которых "усыновили" в рамках благотворительного мероприятия Home me Fest, и теперь животным снова нужен дом.
Как сообщили организаторы феста, "усыновители" привезли обратно четырех котов и одну кошечку.
Волонтеры подчеркивают, что с животными полный порядок, они ласковые, общительные. Но конечно же, прежде всего, это звери. Могут царапнуть, могут быть в стрессе, так как оказываются в новой обстановке, хозяевам нужно наладить общий график режима дня. Важно помнить, что люди берут не игрушку в дом, а питомца, успевшего пережить предательство и обиды.
Новые заботливые, добрые и преданные сердца ищут:
- Багира: ласковая и спокойная кошечка, которая ладит с детками;
- Апельсин: ласковый и игривый котик, ладит с другими котами;
- Хачик: ласковый и аккуратный котик, который ладит с детьми, собакой, ему нравится спать в пледе, когда гладят, урчит от удовольствия, приучен к лотку, не привередлив в еде, активный;
- Коржик: игривый и ласковый, дружит с другими котами;
- Мальчик: из пугливых зверей, но когда привыкает к человеку, начинает ластиться.
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