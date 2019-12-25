В Одессе мужчина похитил из киоска табачные изделия

В Одессе правоохранители задержали мужчину, который занимался воровством товара из киосков. Его «промысел» нанес владельцу ущерб в размере свыше 10 тыс. грн.

Ночью злоумышленник подошел к киоску, расположенному на ул.Ак.Королева, взломал при помощи отвертки и, проникнув внутрь, похитил оттуда свыше 200 пачек сигарет, после чего скрылся с места преступления. Спустя несколько дней он повторил свой «подвиг» и ограбил другой киоск.

В полицию обратились пострадавшие от действий вора владельцы торговых точек, и вскоре правоохранители установили злоумышленника,задержали его. Им оказался житель Балтского района 25 лет, который уже привлекался за совершение имущественных преступлений.

Теперь в отношении задержанного начато уголовное дело в соответствии с ч.3 статьи 185 УК Украины, за это мужчине грозит тюремное заключение на срок 3-6 лет.

od-news.com

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