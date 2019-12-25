В Одессе горожане смогли помочь организации приобрести авто для перевозки людей с инвалидностью

В Одессе горожане собрали средства на специально оборудованный автомобиль для перевозки людей с ограниченными возможностями.

Этот автомобиль был приобретен для нужд зала физиотерапии. Машина необходима, чтобы на ней привозить подопечных на занятия. Авто производства Германия стоит 202 тысячи гривен.

Об этом стало известно из сообщения, появившегося в Facebook на странице Сергея Ращенко.

Зал физиотерапии Motus функционирует уже почти год. Создан он был усилиями родителей Миши Ращенко, серьезно пострадавшего в аварии несколько лет назад.

Средства на покупку авто начали собирать на краудфандингвой платформе в ноябре текущего года. Автомобиль необходим для того, чтобы перевозить людей, которым нужны услуги физиотерапевта.

В салоне размещаются четыре человека.

Сергей Ращенко поделился своими эмоциями: "Никогда не испытывал столько эмоций от покупки автомобиля! Мы прыгали и радовались, как дети. Это не просто машина. Это наша общая победа. Мы все вместе это сделали!".

Он поблагодарил откликнувшихся на этот призыв о помощи горожан, ставших меценатами в данном добром деле.

od-news.com

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