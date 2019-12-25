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Одесса весело отметила католическое Рождество

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Одесса весело отметила католическое РождествоВ Одессе на территории Летнего театра состоялся праздник Рождества по григорианскому календарю, который отмечают 25 декабря.

Самый настоящий яркий праздник прошел с веселыми и смешными конкурсами, выступлениями хоровых коллективов, заводными танцами. На действо смотрели и активно участвовали сотни зрителей, которые пришли на праздник.

В Летнем саду собрались одновременно несколько рождественско-новогодних персонажей: Святой Николай, Санта, Дед Мороз.

Дети с удовольствием водили хороводы, участвовали в конкурсах, а взрослые наслаждались горячим глинтвейном и ароматным кофе.

Фото: Думская

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