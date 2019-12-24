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Здание в Одессе, 10 лет назад пострадавшее от огня, фактически восстановили и оригинально подсветили

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Здание в Одессе, некогда пострадавшее от огня, фактически восстановили и оригинально подсветилиВ Одессе на фасаде дома Руссова завершаются реставрационные и восстановительные работы.

В понедельник 23 декабря на нём появилась оригинальная подсветка, что вызвало восторг у многих горожан.

Это стало сигналом считать, что восстановление данного памятника архитектуры завершается.

Практически 10 лет - с конца октября 2009 года, дом Руссова находился в ужасном состоянии: сначала он представал в виде обгоревших руин, после чего скрыт от глаз горожан строительными лесами.

В июне 2018 года компания из столицы Украины "Укрспецпроект" занялась реставрационными работами. Известно, что эти работы обошлись в 150 миллионов гривен.

Отмечается, что временно подсветка работает в тестовом режиме, и включают её всего на несколько часов.

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