В Одесскую детскую поликлинику приобрели рентген-аппарат французского производства

В отделении одесской детской поликлинике №6 (ул. Ак. Филатова, 7а) теперь есть свой рентген-аппарат, о чем сообщили в пресс-центре мэрии.

В рентген-кабинете был сделан ремонт и приобретена французская рентген-диагностическая система Apelem. У аппарата есть цифровая матрица, позволяющая в разы снизить нагрузку на маленьких пациентов и обслуживающий медперсонал. В кабинете также оформлена подсветка, вследствие чего дети без боязни проходят назначенную врачом процедуру.

В этой поликлинике 43,5 тысячи юных одесситов подписали декларации с врачами, треть из них обслуживается в отделении на ул. Ак. Филатова. До этого, родителям приходилось для рентген-исследований ездить в отделение, расположенное на ул. Ак. Глушко.

Аппарат был закуплен на средства городского бюджета в рамках программы "Здоровье".

od-news.com

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