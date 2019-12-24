В Одесском морском порту пришвартовался американский ракетный эсминец Ross

24 декабря в акваторию Одесского морского порта зашел американский ракетный эсминец USS Ross DDG71.

Судно пришвартовалось к причалу 1-К на Карантинном моле.

Данное ракетоносящее судно ранее уже бывало в Одессе, принимая участие в учениях "СиБриз".

В этом году данное судно стало 15-м натовским кораблем, зашедшим в Одесский порт.

"Росс" начинает свой транзит через северный проток по Черному морю для проведения операции по обеспечению безопасности на море с партнерами и союзниками, как сообщили в ВМС Соединенных Штатов Америки. На вооружении у 154-метрового корабля противокорабельные ракеты типа "Гарпун", 90 пусковых установок, запускающих крылатые ракеты типа "Томагавк". Экипаж "Росс" - 337 человек.

В Одессе, несмотря на сильный туман, корабль пришвартовался успешно.

od-news.com

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