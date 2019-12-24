В Одессе волонтеры помогают человеку, пострадавшему в смертельной аварии

Одесские волонтеры из благотворительного фонда "Корпорация монстров" откликнулись на призыв о помощи в сборе средств для пострадавшего в смертельном дорожно-транспортном происшествии на ул. Грушевского человека.

Об этом стало известно от Катерины Ножевниковой - руководителя БФ, написавшей о сложной ситуации, в которую попала семья пострадавшего.

Евгению 29 лет. В Одессу он приехал когда-то со Львова. Вместе со своим другом он попал в аварию на ул. Грушевского. "Друг скончался на месте. Женя в коме II степени. Тяжелая ЧМТ. Друзья, родственники, за первые 10 дней потратили около 100 тысяч гривен, из которых почти 50 тысяч - долги в аптеках. Уже 4-й день мы помогаем врачам Реанимации ГКБ №1 лечить Женю... В день закупаем медикаментов на 6-8 тысяч гривен", - поделилась Катерина Ножевникова информацией.

Горожане могут помочь семье Евгения, у которого есть жена и две малышки дочери, перечислив деньги на карту Приватбанка:

5169 3305 1608 8389 получатель БФ "Корпорация Монстров"

БФ «Корпорация Монстров» код 41569293, IBAN UA103287040000026008054332371, в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 328704

Пометка : Площинский Женя. Кузнец.

od-news.com

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