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В Одессе на католическое Рождество состоится концерт хоровых исполнителей

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на католическое Рождество состоится концерт хоровых исполнителейВ Одессе с 25 декабря стартует приуроченный к католическому Рождеству Хоровой Фестиваль.

Мероприятие будет проведено на территории в Городском саду (Летний театр).

Об этом стало известно от Одесского муниципалитета.

К прослушиванию будут представлены участники Открытого фестиваля хорового и ансамблевого пения "Вогонь Різдва горить, палає, колядка поміж всіх лунає", Одесский муниципальный театр духовой музыки им. А. Салика.

Одесситы в дни проведения фестиваля смогут познакомиться с традициями европейского Рождества, наслаждаясь европейскими мелодиями.

28 декабря в Соборе Успения Девы Марии на ул. Екатерининской, 33, пройдет заключительная часть рождественского хорового феста в Одессе.

Детская музшкола "15 им. Т. Боевой является организатором этого праздничного предновогоднего действа.

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