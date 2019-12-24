В Одессе между двумя охранными фирмами произошел конфликт

Жители Приморского района Одессы, заметив, что на частную территорию прорвались вооруженные мужчины в масках, сообщили об этом на горячую линию службы полиции.

По указанному адресу направили следователей и батальон особого назначения. В ходе выяснения обстоятельств правоохранители установили, что между собственником земельного участка и владельцем расположенного на нем здания возникли разногласия, которые они пытаются решить через суд. Хозяин земли заключил договор с киевской охранной фирмой, чтобы они не пускали на его участок охранников, нанятых его оппонентом для охраны здания.

Благодаря своевременному вмешательству полиции конфликт был погашен, кроме того, всех присутствующих разоружили и доставили в Приморский отдел для установления личности каждого. Также будут проверены разрешения на ношение оружия и наличие лицензии, позволяющей заниматься данным видом охранной деятельности. Изъятое оружие направили на экспертизу.

od-news.com

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