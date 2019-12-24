Одесситы смогут воспользоваться новым сервисом: отслеживание маршрутки онлайн
В Одессе горожане смогут отслеживать движение маршрутки в режиме онлайн.
Пока данный сервис возможен с маршрутками №145. На автобусы, обслуживающие маршрут №145 установили трекер Transpod. Пользователи смогут посмотреть, насколько далеко маршрутки находятся от остановки, определить время прибытия, учитывая время, которое тратится на стояние в пробках, и у светофоров.
Предусмотрен фильтр для возможности построить маршрут для низкопольного транспорта. Это актуально для людей, передвигающихся на колясках.
Приложение Transpod бесплатно доступно как для iOS, так и для Android.
...