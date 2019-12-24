Одесситка выиграла у отеля 30 000 гривен за моральный ущерб

Речь идет о деле, которое началось еще в 2015 г. Местная жительница проживала в своей квартире на 2-м этаже дома, расположенной над отелем.

Вскоре от владельцев отеля стали поступать регулярные жалобы в различные службы о том, что соседка этажом выше регулярно их затапливает. В результате к хозяйке квартиры стали наведываться сотрудники районной администрации, а также налоговой службы, не обнаружившие никаких протечек. Однако вскоре владельцы отеля снова принялись рассылать жалобы на женщину, и в суде истица заявила, что эти действия подорвали ее здоровье, и она попала в больницу с инфарктом.

Поэтому она потребовала выплатить ей 1 млн. грн. за моральный ущерб, а также возместить потраченную на лечение сумму, превышающую 70 тыс. грн.

Однако суд постановил владельцам отеля выплатить истице 30 тыс. грн. в качестве возмещения морального ущерба, а остальные требования отклонил.

od-news.com

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