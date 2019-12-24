Клубу «Моржи Одессы» уже 9 лет

Клубу любителей зимнего плавания "Моржи Одессы" исполнилось 9 лет. В честь годовщины на пляже "Ланжерон" состоялся праздник.

Участники в очередной раз доказали, что купаться и наслаждаться процессом можно не только летом, но и зимой. Закаливание организма является прекрасным источником энергии и здоровья.

В одесском клубе моржей насчитывается до 30 участников. Они все подготовлены, проверены многими годами.

По словам Дмитрия Юркина, подготовка к зимним купаниям началась в этом году 29 сентября, что позволило "моржам" постепенно привыкнуть к снижению температуры воды.

За холодный период планируется 31 встреча.

Возрастная категория идейных "моржей", приходящих в клуб - от 1 года и 10 месяцев до 91 года.

Для того, чтобы стать моржом, нужно быть физически здоровым и не иметь вредных привычек.

od-news.com

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