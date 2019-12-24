Возле главной ёлки в Одессе прозвучало предложение руки и сердца
В Одессе горожане стали очевидцами счастливой love-story, которая произошла у главной ёлки на Думской площади.
О том, что происходило в центре Одессы 22 декабря, рассказала в соцсети Instagram Ясмин Элиф Кончдемир.
Девушка написала о том, что она стала свидетелем трогательной истории любви. Одесский полицейский сделал сюрприз для любимой девушки. На Думской площади возле главной ёлки нашего города он сделал ей предложение руки и сердца.
"Наверное, о таком сюрпризе мечтает каждая девушка. Я хочу пожелать, чтобы в наступающем году, все, абсолютно все ваши мечты сбывались, и чтобы каждый нашел свою вторую половинку, был счастлив, как эта пара", - поделилась яркими впечатлениями Ясмин.
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Вчера я стала свидетелем проявления настоящей любви!😍 Одесский полицейский👮♂ сделал предложение своей девушке 👱🏻♀на Думской площади 🏢 возле главной ёлки нашего города 🎄. Наверное о таком сюрпризе мечтает каждая девушка 🎁🎉Я хочу пожелать, чтоб в наступающем году, все, абсолютно все ваши мечты сбывались и чтоб каждый нашел свою вторую половинку и был счастлив, как эта пара. ❣️ #любовь #сделалпредложение #полицейский #одесса #поступок #романтика #полиция #новогоднеечудо #семья #предложениярукиисердца #новаяполиция #настоящиймужчина #настоящаялюбовь #подарокнановыйгод #сюрприз #сюрприздлялюбимой #сюрприздевушке