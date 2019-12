Возле главной ёлки в Одессе прозвучало предложение руки и сердца

View this post on Instagram

Вчера я стала свидетелем проявления настоящей любви!😍 Одесский полицейский👮‍♂ сделал предложение своей девушке 👱🏻‍♀на Думской площади 🏢 возле главной ёлки нашего города 🎄. Наверное о таком сюрпризе мечтает каждая девушка 🎁🎉Я хочу пожелать, чтоб в наступающем году, все, абсолютно все ваши мечты сбывались и чтоб каждый нашел свою вторую половинку и был счастлив, как эта пара. ❣️ #любовь #сделалпредложение #полицейский #одесса #поступок #романтика #полиция #новогоднеечудо #семья #предложениярукиисердца #новаяполиция #настоящиймужчина #настоящаялюбовь #подарокнановыйгод #сюрприз #сюрприздлялюбимой #сюрприздевушке