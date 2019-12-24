Автомобиль в Одессе «сбежал» от хозяина

В Одессе автомобиль, видимо, не поставленный на ручник, сам уехал с места своей временной стоянки. Только чудом удалось избежать жертв.

На камеры уличного наблюдения попал случай, подтверждающий тот факт, что очень важно не забывать ставить авто на ручной тормоз.

Видимо, владелец авто марки BMW забыл об этом, поэтому машина, оставленная у шлагбаума возле Археологического музея, самостоятельно двинулась в сторону пешеходной зоны.

К счастью, владелец машины не успел отойти на дальнее расстояние и смог "обуздать" сбежавшее транспортное средство.

На видео также видно, что шлагбаум не сильно пострадал. После беседы с полицейскими, прибывшими к месту инцидента, водителя отпустили.

od-news.com

Новости отв Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/odnews

...