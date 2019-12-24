Авто Общество Одесские новости Происшествия ТОП Новости 

Автомобиль в Одессе «сбежал» от хозяина

seo 0 Comment , , , , ,

Автомобиль в Одессе "сбежал" от хозяинаВ Одессе автомобиль, видимо, не поставленный на ручник, сам уехал с места своей временной стоянки. Только чудом удалось избежать жертв.

На камеры уличного наблюдения попал случай, подтверждающий тот факт, что очень важно не забывать ставить авто на ручной тормоз.

Видимо, владелец авто марки BMW забыл об этом, поэтому машина, оставленная у шлагбаума возле Археологического музея, самостоятельно двинулась в сторону пешеходной зоны.

К счастью, владелец машины не успел отойти на дальнее расстояние и смог "обуздать" сбежавшее транспортное средство.

На видео также видно, что шлагбаум не сильно пострадал. После беседы с полицейскими, прибывшими к месту инцидента, водителя отпустили.

Это будет интересно:

В Одессе специально сожгли автомобиль в паркингеВ Одессе специально сожгли автомобиль, находившийся в паркинге Под Одессой загорелся автомобильПод Одессой загорелся автомобиль В Одессе автомобиль на всей скорости протаранил деревоВ Одессе автомобиль на высокой скорости протаранил дерево В Одессе ищут свидетелей ДТП, где водитель сбежал с места аварииВ Одессе ищут свидетелей ДТП, где водитель сбежал с места аварии В Одессе домушники ранили ножом хозяинаВ Одессе домушники ранили ножом хозяина
Новости от od-news.com в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/odnews

...

    Комментарии для сайта Cackle
    powered by CACKLE