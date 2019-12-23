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В одесских катакомбах погиб мужчина

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В одесских катакомбах погиб мужчина
При пожаре, который возник в катакомбах, есть погибший мужчина.
Спасателям поступил сигнал о том, что на побережье Черного моря между пляжем пограничников и курортной Аркадией произошло возгорание.
Данное ЧП зафиксировано 22 декабря.
Когда пожарные прибыли к месту чрезвычайного происшествия, ими было обнаружено сильное задымление на входе в катакомбы.
После того, как специалисты локализовали, а после и ликвидировали огонь, ими найден труп мужчины. Вероятно, это был бездомный.
Очаг возгорания находился в 20 метрах от входа в одесские катакомбы.
В операции ликвидации пожара были задействованы от Госслужбы по чрезвычайным ситуациям 23 человека личного состава и 5 единиц спецтехники.

 

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