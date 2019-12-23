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В Одессе разоблачен серийный автовор

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В Одессе разоблачен серийный автовор
В Одессе при отработке правоохранителями Приморского района, был обнаружен серийный похититель госномеров с автомобилей.
Об этом стало известно из сообщения пресс-службы ГУ НП в Одесской области.
Известно, что пойманный нарушитель снимал с транспортных средств номерные знаки, и оставлял водителю - владельцу транспортного средства - записку с предложением выкупить у злоумышленника свои номера. Деньги он предлагал отправлять ему на счет мобильного телефона.
Правоохранители задержали 30-летнего мужчину. У него были изъяты несколько пар автомобильных номеров, блокнот, куда он записывал адреса, где хранились автономера.
Свою причастность к данному нарушению задержанный отрицать не стал.
Проводится досудебное расследование.

 

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