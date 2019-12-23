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В Одессе прохожий погиб под колесами автомобиля

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В Одессе прохожий погиб под колесами автомобиля23 декабря в Суворовском районе Одессы на ул.Марсельской, возле дома №1, автомобиль сбил пожилого мужчину, после чего, не останавливаясь, скрылся с места происшествия.

Свидетели произошедшего ДТП вызвали пострадавшему карету «скорой помощи», но пенсионер скончался от полученных травм до приезда медиков.

На место аварии приехали правоохранители, они осмотрели погибшего, но не обнаружили при нем каких-либо документов или мобильного телефона. Теперь им предстоит установить личность умершего пожилого мужчины и обстоятельства произошедшего, а также найти виновника аварии.

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