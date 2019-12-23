В Одессе на Приморском бульваре будут отмечать Хануку

С 22 декабря начиная с 15:30 все желающие могут присоединиться к зажжению первой свечи большой Ханукии, которое произойдет в самом центре Одессы. Для этого накануне на Приморском бульваре установили огромный девятисвечник Ханукию.

В честь этого праздника коллективы еврейских школ и садов подготовили музыкальные и танцевальные номера. Также гостей ждут угощения в виде ханукальных пончиков, яркого фаер-шоу и фейерверка. Также ожидается выступление известного музыканта Шломо Низина, который порадует присутствующих своими песнями и музыкой.

od-news.com

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