В Одессе мужчина украл домик у кота (видео)

В Одессе мужчина, владелец одного из магазинов, расположенных на Люстдорфской дороге, приобрел для одного местного кота домик. Для надежности он покрыл его водоотталкивающей пленкой, и котик мог спокойно прятаться внутри от непогоды. Однако на днях пушистого владельца насильно выселили из его убежища. Неизвестный мужчина просто вытряхнул кота, забрал домик и спокойно ушел.

Неравнодушные жители города поделились в соцсетях видео, на котором видно, как неизвестный забирает кошачий домик, в надежде, что кто-то опознает мужчину или он сам добровольно вернет украденное жилище кота.

od-news.com

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