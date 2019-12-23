В больнице Одесской области спасатели провели учения

Периодически сотрудники ДСНС проводят профилактические мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности в местах массового скопления людей.

В этот раз пожарники г.Измаила провели учения в центральной городской больнице. Согласно плану, возгорание произошло в палате хирургического отделения, и сотрудники сразу сообщили о пожаре на горячую линию службы спасения.

На место выехала спецтехника, а именно две автоцистерны и 1 машина с автолестницей, а также 12 человек личного состава. На месте пожарные произвели условное тушение огня и эвакуацию пациентов, которые н7е могли самостоятельно выйти из здания.

Стоит отметить, что до приезда пожарных все работники больницы строго выполняли свои обязанности и эвакуировали больных.

od-news.com

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