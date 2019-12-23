По Одессе проехал парад байкеров в костюмах Дедов Морозов

В воскресенье 22 декабря в центре Одессы состоялся парад байкеров, облаченных в праздничные новогодние костюмы.

По словам организаторов заезда, участвовали около 60 мотоциклов. Они должны были проехать 20 километров по заранее известному им маршруту.

Во время пробега мотоциклисты сделали остановку возле самой известной достопримечательности Одессы - памятника Дюку де Ришелье. Там собравшиеся деды морозы, санта-клаусы и снегурочки хотели порадовать маленьких, и взрослых выбранными образами.

По словам организатора Михаила Богатова, маршрут участников на стальных конях, облаченных в новогодние костюмы, пролегал с площади 10 Апреля, затем была запланирована остановка возле Дюка, далее участники отправились на Дерибасовскую, после чего, конечной точкой маршрута стала 411-я батарея. Байкеры брали с собой конфеты, мандарины, чтобы раздать их горожанам.

"Просто собрались, решили проехаться по городу с музыкой в костюмах Дедов Морозов, чтобы подарить немного положительных эмоций".

Отмечается, что не только мотоциклисты, но и велосипедисты поддержали данный парад.

Фото: Зачем

od-news.com

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