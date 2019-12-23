Одесская мэрия обратилась в ОГА, требуя усилить контроль за деятельностью частных дошкольных учреждений

Одесский муниципалитет обратился в Одесскую областную госадминистрацию относительно усиления контроля за деятельностью дошкольных учебных учреждений частной формы собственности на территории Одессы.

Об этом стало известно в ходе аппаратного совещания в мэрии 23 декабря.

Как сообщила руководитель департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич, мэром города Одессы подписано обращение к главе ОГА относительно усиления контроля за деятельностью частных детских дошкольных заведений, к которому департамент образования добавил перечень, где содержится информация, полученная о так называемых "развивающих детских центрах", функционирующих, как нелегальные детские садики.

"Но мы обращаем также внимание Одесской ОГА на то, что этот перечень не является исчерпывающим. Это те учреждения, о которых нам известно. О них нам сообщали либо клиенты таких "развивающих центров", либо те, которые мы сами увидели в городе. Перечня зарегистрированных дошкольных развивающих центров, не имеющих статуса детских дошкольных учебных заведений, и не имеющих лицензий, нигде не существует. Мы только используем рекламные объекты, которые подвергаются нашей проверке. Они значатся в реестре, как центр детского развития, но когда открываешь рекламу, там написано, что это частный детский сад. На такие мы обращаем внимание, но это исключительно поисковый метод, который мы выполняем самостоятельно", - сообщила Елена Буйневич.

Ответа от ОГА Одесский горсовет пока не получил, однако обращение было отправлено в 10-х числах декабря текущего года.

"Как будет ответ, информируйте меня немедленно", - попросил мэр Одессы Геннадий Труханов.

od-news.com

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