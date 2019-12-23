Одесская мэрия хочет отстоять несколько заброшенных зданий, ранее бывших детсадами

Одесская мэрия не теряет надежды вернуть в собственность ряд зданий, которые ранее были детскими дошкольными учреждениями.

Данный вопрос был поднят в ходе аппаратного совещания в мэрии 23 декабря.

Во время обсуждения внимание депутатов городского совета было обращено на бывшие детсады, расположенные по адресам: ул. Садовая, 8, ул. Варненская, 12/6, ул. Героев Обороны Одессы, 92а, ул. Давида Ойстраха, 8а, ул. Ген. Петрова, 59. Все эти здания находятся в частной собственности и не используются по назначению. Земля же под заброшенными садами - собственность горсовета.

Мэр Одессы Геннадий Труханов попросил установить контакт с собственниками и предложить им обмен, однако руководитель юридического департамента Инна Поповская отметила, что в соответствии с законодательством, город не может взять и передать какую-то недвижимость. Это можно сделать только по условиям конкурса, "но мы не можем гарантировать, частнику, что он его выиграет", - подчеркнула Инна Поповская.

Предложено проверить архивные данные, изучить договоры, по которым здания садиков передавались в частные руки. В каждом из таких документов прописывались обязанности инвесторов и при условии невыполнения обязательств, можно будет обратиться в Фонд госимущества с просьбой наложить запрет на изменение целевого использования, что позволит заблокировать любую возможность собственника построить на этом участке, где был раньше садик, что-то другое.

Елена Буйневич, руководитель департамента образования и науки Одесского горсовета, в свою очередь сообщила следующее: "Мы уже выступали с предложением закрепить невозможность переформатирования частных детских садов, частной формы собственности также. Государственная и городская форма собственности не может быть перепрофилирована, а частники могут с этими садиками делать всё, что захотят. И мы видим, что все эти садики не используются. Конечно, хочется, чтобы там были детские садики".

"Уважаемые коллеги, вы услышали сейчас информацию, очень важную для нашего города относительно того, чтобы в нашем городе не было очередей в детские садики. Мы вынесем на сессию горсовета решение обратиться по этому вопросу в Кабмин. Я думаю, депутаты его поддержат. Кроме того, проведем анализ эффективного использования тех детсадов, которые раньше были таковыми", - обратился к присутствующим на аппаратном совещании городским депутатам мэр Одессы Геннадий Труханов.

В городе пока сохраняется сложная ситуация с дошкольными детскими учреждениями и почти во всех районах Одессы большие очереди в сады. И в то же время, простаивающий детский сад на Героев обороны Одессы, 92а, мог бы вместить 360 детей, разместив их в 14 группах, но учреждение не функционирует.

od-news.com

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