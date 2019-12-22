В знак протеста одесситка сожгла «евробляху»

Жительницей Одессы специально на камеру произведен поджог автомобиля на еврономерах.

Данный отчаянный поступок объясняется высокими тарифами на растаможку "евроблях", против чего, собственно, и выступила одесситка.

Таким образом, жительница Одессы привлекает внимание президента Украины Владимира Зеленского к проблеме, появившейся после повышения тарифов.

Своё видеообращение к главе украинского государства на фоне горящей "евробляхи", женщина записала вблизи пункта пропуска Кучурган.

Стало известно, что автомобиль сожжен участницей общественного движения "Авто Евро Сила". В обращении сказано: "Вы вынудили нас вот так ними поступить. Вы не дали нам растаможки доступной, которую вы нам всем обещали!"

od-news.com

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