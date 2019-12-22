В Одесской области мужчина гулял с обрезом под курткой

Местные жители обратили внимание на мужчину, у которого из-под куртки выглядывало дуло ружья, и поспешили сообщить об этом в полицию. Вскоре правоохранители приехали по указанному адресу и в процессе поверхностного осмотра подозреваемого обнаружили обрез охотничьего ружья, а также патроны к нему. Мужчина 48 лет объяснил наличие оружия тем, что он нашел его на стройке и решил оставить себе для самозащиты.

Согласно заключению проведенной экспертизы, обрез признали пригодным к стрельбе. В отношении нарушителя открыто уголовное дело в соответствии с ч.1 статьи 263 УК Украины. Суд, изучив материалы этого дела, признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 4 лет тюремного заключения с испытательным сроком 2 года. Также обвиняемому придется выплатить государству штраф в размере около 2 тыс. грн. за судебные расходы.

od-news.com

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