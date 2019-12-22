В Одессе заработает пилотный проект для аграриев

Одесская область вошла в пилотный проект по созданию Аграрного реестра Украины, основная задача которого улучшение коммуникации между агропроизводителем и государством.

Для достижения этой цели представители Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства презентовали проект, и провели техническое обучение для операторов агрореестра в Одессе.

Благодаря аграрному реестру, планируется более прозрачный и удобный механизм предоставления аграриям господдержки.

Он позволит упростить доступ к банковскому финансированию и направит этот инструмент на исправление ошибок, допущенных в Госгеокадастре.

Подчеркивается, что аграрный реестр создан не только для фермеров, к нему может подключиться любой. В пример приведены домохозяйства, содержащие животных и имеющие земельные участки.

В задачу оператора аграрного реестра входит предоставление консультационной помощи желающим создать электронную цифровую подпись и зарегистрироваться.

od-news.com

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