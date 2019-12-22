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В Одессе таксист попал в ДТП: подробности

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В Одессе таксист попал в ДТП: подробности
В Одессе автомобиль такси службы Bolt не смог избежать дорожно-транспортного происшествия.
Авария произошла в жилмассиве Таирова, где иномарка врезалась в забор дома, расположенного в частном секторе на улице Академика Королева недалеко от пересечения улицы Левитана.
Об этом инциденте, произошедшем в вечернее время 21 декабря, стало известно от проживающих в том районе местных жителей.
Обстоятельства данного происшествия выясняются. О том, есть ли пострадавшие, пока неизвестно.

 

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