В Одессе таксист попал в ДТП: подробности

В Одессе автомобиль такси службы Bolt не смог избежать дорожно-транспортного происшествия.

Авария произошла в жилмассиве Таирова, где иномарка врезалась в забор дома, расположенного в частном секторе на улице Академика Королева недалеко от пересечения улицы Левитана.

Об этом инциденте, произошедшем в вечернее время 21 декабря, стало известно от проживающих в том районе местных жителей.

Обстоятельства данного происшествия выясняются. О том, есть ли пострадавшие, пока неизвестно.

od-news.com

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