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В Одессе состоялись соревнования для людей с ограниченными возможностями

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В Одессе состоялись соревнования для людей с ограниченными возможностями
В Одесской областной организации инвалидов состоялись любительские спортивные соревнования с участием людей с ограниченными возможностями.
Отмечается, что на соревнования прибыло около 20 человек, преимущественно перемещающихся в инвалидных колясках.
Участники спортивных состязаний имели возможность проявить свою силу и способности в армреслинге, жиме штанги лежа, бочче, прочих дисциплинах.
В данных соревнованиях нет ни возрастного, ни весового ценза. Единственное - участников поделили на мужскую и женскую команды.
Те спортсмены-любители, которые показали самые лучшие результаты, получили грамоты и всем достались призы.
Фото: Первый городской

 

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