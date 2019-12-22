В Одессе состоялись соревнования для людей с ограниченными возможностями

В Одесской областной организации инвалидов состоялись любительские спортивные соревнования с участием людей с ограниченными возможностями.

Отмечается, что на соревнования прибыло около 20 человек, преимущественно перемещающихся в инвалидных колясках.

Участники спортивных состязаний имели возможность проявить свою силу и способности в армреслинге, жиме штанги лежа, бочче, прочих дисциплинах.

В данных соревнованиях нет ни возрастного, ни весового ценза. Единственное - участников поделили на мужскую и женскую команды.

Те спортсмены-любители, которые показали самые лучшие результаты, получили грамоты и всем достались призы.

Фото: Первый городской

od-news.com

Новости отв Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/odnews

...