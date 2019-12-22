В Одессе молодой человек попался на продаже запрещенных солей
В Одессе правоохранителями 20 декабря был задержан в Суворовском районе на ул. Саши Холоденко молодой парень, который своим поведением привлек внимание полицейских.
При досмотре у сразу занервничавшего 18-летнего парня обнаружили свертки с наркотическим веществом, так называемой "солью".
Об инциденте стало известно из пресс-службы ГУ НП в Одесской области.
Молодой человек рассказал полиции, что занимался продажей "солей" путем распространения "закладок". Также, он сам указал места, где уже оставил "закладки". Пакеты были изъяты и направлены на экспертизу.
Всего, у молодого человека изъяли 18 пакетов с запрещенным веществом.
После того, как завершат экспертизу, будет принято решение о правовой квалификации действий правонарушителя. Предварительно оно квалифицируется по ч. 1, ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических веществ, их аналогов без цели сбыта) УК Украины.
Новости от od-news.com в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/odnews
...