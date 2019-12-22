В Одессе молодой человек попался на продаже запрещенных солей

В Одессе правоохранителями 20 декабря был задержан в Суворовском районе на ул. Саши Холоденко молодой парень, который своим поведением привлек внимание полицейских.

При досмотре у сразу занервничавшего 18-летнего парня обнаружили свертки с наркотическим веществом, так называемой "солью".

Об инциденте стало известно из пресс-службы ГУ НП в Одесской области.

Молодой человек рассказал полиции, что занимался продажей "солей" путем распространения "закладок". Также, он сам указал места, где уже оставил "закладки". Пакеты были изъяты и направлены на экспертизу.

Всего, у молодого человека изъяли 18 пакетов с запрещенным веществом.

После того, как завершат экспертизу, будет принято решение о правовой квалификации действий правонарушителя. Предварительно оно квалифицируется по ч. 1, ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических веществ, их аналогов без цели сбыта) УК Украины.

od-news.com

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